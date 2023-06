Scontro tra scooter e auto: un morto

Ai bordi della strada tutto quel che resta dell'ennesimo incidente mortale avvenuto in Umbria. Poco prima delle 6 di stamattina a Fornole di Amelia un uomo alla guida di uno scooter ha perso la vita in uno scontro con un'autovettura. Si tratta di un 47enne originario di Roma ma residente a Terni. L'impatto si è verificato all'altezza di una curva, dove si trovano le scuole della frazione. Alcuni residenti hanno riferito di aver sentito un forte rumore. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si stava recando al lavoro in un'azienda di latticini che ha sede anche in zona. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. E' rimasto invece leggermente ferito il conducente dell'auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno portando avanti i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Presente anche il personale di polizia locale per la gestione della viabilità. Sono stati sequestrati i mezzi coinvolti nel sinistro. Si attende ora l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale, come atto formale. Neanche due settimane fa a rimanere vittime delle strade della regione erano stati 4 giovani, due minorenni e un 28enne sul raccordo Perugia-Bettolle all'altezza di Torricella di Magione e di un 25enne a Gubbio lungo la Pian d'Assino

Servizio di Giulia Bianconi, montaggio di Francesco Fiocchi