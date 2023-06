Monitoraggio sull'edilizia scolastica

Dalla carenza di distributori d'acqua alle temperature inadeguate; dalle strutture inaccessibili fuori orario alle palestre poco capienti. Un monitoraggio online promosso da Altrascuola-Rete degli studenti medi e da Legambiente ha registrato il sentiment degli studenti rispetto alle strutture dell'edilizia scolastica e i problemi emersi dalla mille risposte in 29 istituti superiori non sono rassicuranti.



Il questionario ha interrogato ragazzi e ragazze sulla percezione dell'efficienza di alcuni servizi fondamentali, andando a toccare anche tematiche diverse come quelle delle fonti energetiche, dei punti di ristoro o degli spazi verdi. L'obiettivo è quello di presentare proposte a settembre per aprire un dialogo con le diverse istituzioni scolastiche, provinciali e regionali responsabili delle differenti problematiche dell'edilizia scolastica.

