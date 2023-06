Omicidio di Fabriano: Alessandra Galea risponde ai pm ma nega ogni addebito

Interrogatorio di garanzia per la donna accusata dell'omicidio di Fausto Baldoni. Ha negato di essere lei l'assassina e ha spiegato di aver visto per l'ultima volta, vivo, Fausto Baldoni sabato mattina, quando ha lasciato la casa di Fabriano in cui l'uomo la ospitava da tempo per andare a trovare i figli dal suo ex compagno. Nel carcere pesarese di Villa Fastiggi Alessandra Galea, la cinquantenne arrestata per l'omicidio di Fausto Baldoni, ha risposto alle domande dei pubblici ministeri di Ancona Valentina Bavai e Ruggiero Di Cuonzo. Ai sostituti procuratori la donna, residente a Perugia ma da tempo domiciliata a Fabriano dove era ospite dell'operaio sessantatrenne trovato cadavere sabato pomeriggio, ha quindi parzialmente confermato la prima ricostruzione fornita al suo avvocato difensore Franco Libori, quando aveva parlato di una ennesima lite violenta nel corso della quale aveva cercato di difendersi da una aggressione. Tuttavia Galea ha negato di aver ucciso Baldoni, vivo quando lei ha lasciato la casa. Il giudice per le indagini Sonia Piermarini si è quindi riservata la decisione, tanto sulla convalida dell'arresto quanto sulla misura cautelare da applicare nei confronti della donna. E' stato invece affidato ufficialmente l'incarico per l'autpsia sul corpo di Baldoni, ucciso con diversi colpi alla testa portati probabilmente con un oggetto contundente. Una lamapda da tavolo secondo la prima ricostruzione degli inquirenti. A condurla è il medico legale Mauro Pesaresi che inizierà in giornata le operazioni dalle quali gli inquirenti sperano di avere dettagli più precisi anche sull'orario della morte dell'uomo. Resta ancora da capire se Alessandra Galea, su richiesta della difesa o per ordine del gip, sarà o meno sottoposta a perizia psichiatrica. Anche in considerazione del fatto che la sorella gemella Consuelo nove anni fa aveva ucciso sempre a Fabriano la madre, Maria Bruna Brutti, colpendola più volte alla testa con il caricatore di un fucile da soft air. Omicidio per il quale la donna è stata dichiarata non imputabile per vizio totale di mente.

Il servizio di Massimo Solani è stato montato da Valeria Giulianelli.