Fervono i preparativi per le Infiorate

Al lavoro per tramandare di generazione in generazione una tradizione ultracentenaria. Nei garage di Spello pazientemente si stacca un petalo alla volta dal fiore. È così che nascono le Infiorate. La raccolta nei campi è iniziata settimane fa. Se i fiori freschi scarseggiano a causa delle piogge, ci sono quelli essiccati nei mesi scorsi. Oltre novanta colorazioni che serviranno a realizzare i quadri, nella notte tra sabato e domenica: cinque chilometri di tappeti fioriti per omaggiare la processione del Corpus Domini. I bozzetti sono pronti. Una trentina in tutto i gruppi di infioratori, oltre duemila i partecipanti. Tra questi anche i ragazzi delle scuole di Spello che torneranno a realizzare la loro opera, dopo due anni di stop.

