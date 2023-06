Non si trova personale nella ristorazione

E' ormai un problema cronico quello della carenza di personale nel settore della ristorazione. Da un alto le difficoltà a reperire figure adeguate, dall'altro anche stipendi spesso del tutto insufficienti. La stagione turistica estiva promette grandi numeri. Ma c'è un problema che incombe su molte aziende del settore: l'ormai cronica mancanza di personale. Camerieri, cuochi, baristi non si trovano. Secondo Fipe Confcommercio in Umbria nell'ultimo anno quasi un'impresa di ristorazione su 2 ha cercato personale, e 2 su 3 hanno trovato difficoltà di reperimento (8 su 10 nel caso dei bar). Di certo le cause sono molteplici. Per questo si chiedono anche aiuti al governo. Ma c'è anche chi, come la Cgil, ribalta la prospettiva rispetto alla narrazione dei giovani svogliati. La Filcams, a tal proposito, ha lanciato una apposita campagna. Fino a denunciare in un video dei mesi scorsi episodi di vero e proprio sfruttamento. Da qui la sfida del sindacato alle imprese.

Nel servizio di Ivano Porfiri, col montaggio di Carlo Bartolucci, le interviste al ristoratore Fabio Barcaioli e a Marta Melelli, responsabile Turismo Filcams-Cgil