Per uno sviluppo consapevole

In un'epoca di sfide climatiche, la scienza e la ricerca devono uscire dalle aule accademiche e calarsi nella realtà. A Narni, per quattro giorni, gli studiosi dialogano con istituzioni, imprese e cittadini sui temi della sostenibilità. Chimica verde, fotovoltaico, economia circolare, comunità energetiche. La chiave è che le nuove tecniche vengano applicate prima di tutto nelle imprese.

Gli sforzi necessari per affrontare i cambiamenti climatici non possono essere imposti dall'alto, ma occorre che siano accettati dalla comunità. Iniziative come questa puntano a innescare nelle persone un desiderio di cambiamento. Per questo, la divulgazione passa anche per lo spettacolo: organizzate lezioni a teatro e letture ad alta voce per persone di tutte le età.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Simone Pelliccia, le parole del fisico Roberto Battiston, del docente UniPg Fabio D'Andrea e della regista Irene Loesch