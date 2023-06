Gli appuntamenti per oggi

A Castiglione del Lago: per il gran finale del festival itinerante Moon in June arriva Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo. Rocca del Leone 21.15

Spoleto: per il Festival dei due mondi Alessandro Baricco presenta in prima assoluta il suo nuovo spettacolo Tucidide. Atene contro Melo, Gabriele Vacis voce narrante. in piazza del Duomo alle 21

Città di Castello: per i 111 anni della Pinacoteca comunale, presentazione del progetto di restauro della Pala di San Cecilia di Signorelli e visita guidata. Alle 18 e 15 con Tom Henry, grande studioso di Luca Signorelli



Perugia, oratorio San Francesco dei nobili: concerto inaugurale del Trasimeno Music Festival - in programma un recital di Angela Hewitt, che suonerà Bach, Mozart, Beethoven e Schumann, alle 19 e 30

Terni, all'anfiteatro Romano, concerto di Roby Lakatos, grande violinista ungherese. Il re dei violinisti zigani si esibirà con il suo travolgente ensemble, accompagnato da I Solisti Aquilani.