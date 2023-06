Il Palio di primavera

Alla fine il Palio dei Giochi de le Porte di Primavera è andato a Porta Santo Donato, che ha vinto l’ultima gara della corsa degli asinelli, mentre Santo Martino, in testa fino a quel momento dopo tre prove, è arrivato ultimo con il cavaliere disarcionato. Edizione sfiorata dalla pioggia che ha graziato Gualdo Tadino proprio il tempo necessario per i giochi. Festa di primavera per i giovani in attesa dell’edizione di settembre. Ma anche per questa, tutta la città partecipa: Una delle prove è il tiro con la fionda, di cui Gualdo Tadino è un centro di riferimento mondiale, e i giovanissimi hanno dato prova di grande maestria. La rivalità tra loro è ancora profumata di freschezza. Adesso si riparte subito pensando a settembre, un impegno che è anche un modo per trasmettere la passione dei giochi e le tradizioni di un territorio di padre in figlio, e questo garantisce, come in molte città medievali umbre, il mantenimento di un tessuto culturale cittadino omogeneo.

Servizio di Massimo Angeletti, montaggio di Renzo Matteucci, con le interviste al sindaco Massimiliano Presciutti e alla vicepresidente dell'Ente giochi Isabella Acciari.