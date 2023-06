Prevenzione con il Rotary a Foligno

Un week end di prevenzione sanitaria gratuita, a disposizione di tutti, nella piazza della Repubblica di Foligno. Dopo il successo dello scorso ottobre, è tornata l'iniziativa organizzata dal Rotary club, un'opportunità per i cittadini di accedere gratuitamente e velocemente a screening fondamentali.

Nel camper sanitario del Rotary stamattina è stato fatto un test oculistico sul glaucoma, la seconda causa al mondo di cecità.

Nel pomeriggio la prevenzione ha riguardato le patologie neoplastiche del cavo orale.

Gli screening vanno avanti ancora domani - domenica 11 - per prevenire la neoplasia del polmone, la prima per incidenza a livello mondiale.

Nel servizio di Valentina Antonelli, montato da Paolo Canestri, le interviste a Gianguido Cucciarelli, presidente Rotary Club Foligno, e Giovanni Lupidi, medico oculista