Rilanciare il settore agricolo e agroalimentare

L'agricoltura umbra come volàno per l'economia della regione. L'assemblea della Coldiretti riunita a Spello, dopo aver confermato per i prossimi 5 anni il presidente Albano Agabiti, ha affrontato il tema "Le nostre priorità per l'Umbria. L'agenda della nuova classe dirigente". Il tema è quello di valorizzare ancora di più il settore agricolo e agroalimentare, fondamentale in Italia e in particolare in Umbria. L'obiettivo è quello di portare reddito alle imprese, attraverso la valorizzazione del cibo e di tutto quello che è connesso al cibo, a partire dal turismo ma anche dalle fattorie didattiche e altre iniziative simili. Importante il ruolo delle filiere, sostenendo quelle che ci sono come nei settori dell'olio e vitivinicolo, ma anche in settori innovativi come le nocciole, il recupero della zootecnia e dell'ortofrutta, il tabacco.

Servizio di Osvaldo Baldacci, con le interviste ad Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria, e Donatella Tesei, presidente Regione Umbria.