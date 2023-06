Il forum delle energie

Le caldaie a gas non sono quell'alternativa ecologica che forse immaginiamo. Al contrario, Legambiente ha lanciato una campagna contro l'uso del gas domestico, suggerendo alternative nelle fonti rinnovabili. E' questo uno dei temi trattati nel secondo Forum Energia in cui Legambiente ha riunito a Perugia ambientalisti, aziende ed amministratori. La soluzione proposta è quella di un nuovo modello energetico diffuso basato su autoproduzione e condivisione dell'energia da fonti rinnovabili. Temi come quello dell'efficientamento energetico degli edifici, su cui bisogna puntare snellendo la burocrazia e favorendo gli investimenti. L'evento si inserisce nell'ambito del progetto "ONE STOP SHOP: le sostenibilità al centro", nell'ambito del quale è stato attivato lo sportello energia al quale le famiglie possono rivolgersi per ricevere consulenze gratuite sui temi del risparmio e dell'efficientamento energetico.

Servizio di Osvaldo Baldacci, con le interviste a Maurizio Zara, presidente Legambiente Umbria, e Vittorio Cogliati Dezza, Forum diseguaglianze Legambiente