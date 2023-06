Giochi pericolosi

Quattro umbri su dieci giocano d'azzardo. Per lo più giochi legali e occasionali, ma il 15% dei giocatori umbri può essere a rischio. Per mettere a punto la strategia di contrasto alla ludopatia è stato organizzato dal Comune di Perugia nella Sala de Notari, il convegno “Il disturbo da gioco d'azzardo”, coinvolgendo le istituzioni e gli ordini professionali di avvocati e commercialisti. Il gioco d'azzardo propone il sogno dell'arricchimento facile, ma poi finisce per impoverire le persone, e sfocia nella malattia e nei problemi sociali.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, le interviste all'assessore del comune di Perugia Edi Cicchi, il procuratore Sergio Sottani e il presidente della Fondazione umbra contro l'usura Fausto Cardella.