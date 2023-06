Tante mostre a Spoleto

Un computer ritrovato dopo l'improvvisa e prematura scomparsa di un amico. All'interno, un tesoro di fotografie di artista. Di qui l'idea di una mostra collegata al Festival di Spoleto, per il quale Gabriele Donati lavorava. Un gruppo di amici si è messo d'impegno e ha raccolto prima le foto, poi il supporto di oltre mille persone che a Gabriele volevano bene. E il sogno è diventato realtà, a Palazzo Collicola, dove con l'esposizione Rock'n'Roll si può entrare nel mondo d'arte di questo giovane bravo fotografo spoletino. La mostra è stata inaugurata insieme alle altre tre che sono ospitate a Palazzo Collicola come eventi collegati al Festival dei due Mondi. Un viaggio attraverso ispirazioni molto diverse. La collettiva, “la sostanza agitata”, riunisce le opere di 11 artisti emergenti con meno di 35 anni, con installazioni anche sorprendenti. La mostra personale di Flavio Favelli, “Intervallo”, mette in dialogo le opere dell'artista più volte presente alla Biennale di Venezia con le stanze del piano nobile di Palazzo Collicola. “Pittura preziosa”, infine, organizzata dalla Fondazione Marignoli di Montecorona, espone opere realizzate tra il '5oo e l'800 su supporti preziosi come alabastro, vetro, rame, che danno ai colori una particolare brillantezza.

Servizio di Osvaldo Baldacci, con le interviste a Francesco De Augustinis, associazione Frak e organizzatore mostra Rock'n'Roll, e Saverio Verini, direttore della Rete musei Spoleto.