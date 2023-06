Verso la telemedicina

Sviluppare la telemedicina per offrire servizi che prevengano inutili viaggi per visite e ricoveri non necessari. La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato il modello per l'erogazione dei servizi di telemedicina, tra gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale 2022-2026. Il Piano operativo regionale, approvato da Agenas e inserito nel PNRR, prevede di dotarsi di un modello organizzativo di Telemedicina che supporti la presa in carico globale del paziente cronico, anche grazie ad una maggiore integrazione tra ospedale e territorio e la messa in rete dei professionisti. Gli infermieri forniranno gli strumenti necessari a raccogliere i dati clinici e a effettuare i collegamenti mirati. Con questi servizi digitalizzati e a distanza verrà ridotta la necessità di spostamento per i pazienti cronici e anche la pressione sulle strutture fisiche del sistema sanitario. Il progetto legato al PNRR dovrà partire in tutto il territorio regionale entro il 2026.

Servizio di Osvaldo Baldacci, con l'intervista a Luca Coletto, Assessore Regionale alla Sanità.