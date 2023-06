Il futuro di Gualdo Tadino è adesso. In una due giorni ricca di ospiti e di tavole rotonde, la città di Gualdo Tadino ha iniziato a confrontarsi sugli obiettivi che le Nazioni Unite hanno posto per il 2030, e che dalla dimensione globale vanno resi concreti nella realtà locale. Per rilanciare una zona dell'Umbria che è afflitta da problemi economici e demografici ma che vuole trovare le energie per un deciso rilancio, partendo soprattutto da tutto ciò che riguarda la sostenibilità.

Sviluppo, innovazione, istruzione, occupazione, acqua, recupero degli spazi sono tra i numerosi temi affrontati per pensare Gualdo 20-30. Tra questi l'ambizioso progetto di sconfiggere la povertà in tutte le sue forme.

La chiave del futuro sta nella cura dell'ambiente e delle persone, per una crescita di qualità che garantisca un lavoro dignitoso. Obiettivi per cui bisogna impegnarsi insieme.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, montato da Wlter Pasqualini, le voci di Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, Liana Cicchi, Presidente Asad e Vicepresidente Legacoop Umbria, e Luca Colaiacovo, presidente Confindustria Gualdo Tadino-Gubbio