Ulivi, la fioritura è in ritardo

E' tutto pronto per la raccolta e la spremitura delle olive, ma invece bisogna aspettare. Il maltempo che nei mesi scorsi ha colpito l'Umbria ha ritardato di almeno di dieci-quindici giorni la fioritura degli ulivi. Persino per piantare gli alberi nuovi bisognerà attendere: il terreno è troppo intriso d'acqua e tutto dev'essere rinviato. Ciononostante le speranze non sono perse: le condizioni sembrano buone per raggiungere una quantità e una qualità dell'olio di tutto rispetto. Anche se sarà un raccolto inferiore rispetto all'annata eccezionale dell'anno scorso. A rincuorare aziende agricole e frantoi, gli ottimi risultati del turismo dell'olio, che ha visto diversi premi vinti dalla Strada dell'Olio Dop Umbria, realtà diffusa in tutta la regione. L'olio quindi è sempre più un prodotto che caratterizza l'Umbria sotto diversi profili, augurandosi che clima e stagioni tornino ad essere più affidabili.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, le voci di Adamo Berti, olivicoltore e Paolo Morbidoni, presidente Strada Olio Dop Umbria