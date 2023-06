L'orchestra dei bambini

Metafora per eccellenza dello stare insieme, ognuno con la propria forte individualità e con il proprio contributo. Nulla più di un orchestra simbolizza in modo più forte l'dea della comunità affiatata. Per questo l'idea di un'orchestra in una scuola non può essere che la sublimazione del fare gruppo, del camminare l'uno accanto all'altro verso l'obiettivo della crescita di tutti. La Gentile orchestra è formata dagli studenti della Scuola Media Gentile da Foligno. 45 ragazzini che quest'anno si sono guadagnati due riconoscimenti importanti: primo premio ai concorsi nazionali "E. Zangarelli" di Città di Castello e "Scuole in musica" di Verona. Un impegno in più oltre alle altre materie scolastiche. La scuola Gentile da 30 anni offre ai ragazzi il percorso musicale con lo studio di uno strumento come materia curriculare.

Nel servizio di Luciana Barbetti le voci dei bambini e dei docenti Laura Cerbini e Fabio Tomassoni.