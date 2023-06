Ocriculum, X edizione

Nei 36 ettari del parco archeologico di Otricoli per tre giorni, da dieci anni a questa parte, entra in funzione una magica macchina del tempo che ci riporta all'Anno Domini 168, e riporta in vita personaggi, mestieri, attività dell'antica Ocriculum, il municipio che sorgeva lungo la via Flaminia, sulle sponde del fiume Tevere. Chi varca la porta del tempo può vedere un intero castrum legionis, ovvero un accampamento militare, ammirare lo spettacolo delle danzatrici e visitare ciò che resta degli edifici dell'antico abitato romano. Un modo divertente per far rivivere il passato, ma anche un tentativo di valorizzare il sito archeologico e sensibilizzare il pubblico verso la cultura latina. Domenica è il giorno del solenne corteo a cui partecipano le varie figure istituzionali dell'antica Ocriculum. Percorrerà la strada che dall'ingresso al parco porta fino al porto dell'olio dove si terrà il rito del "Navigium Isidis", e con musiche, danze e figure in maschera si accoglierà la Dea Iside e il su "Carrus Navalis".

Servizio di Luciana Barbetti