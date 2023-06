Ultima prova ufficiale della Giostra della Quintana, rissa sugli spalti

La pioggia incessante non ha fermato l'ultima prova ufficiale dei 10 binomi di Giostra, sulla pista del campo de Li giochi. Sugli spalti tanta a gente e anche qualche momento di tensione. La migliore tornata della serata è stata quella di Luca Innocenzi del Cassero in sella ad Altrimenti, che ha fatto registrare percorso netto in 52 secondi e 58 centesimi. Sul podio delle prove in seconda posizione Massimo Gubbini del Giotti con il suo Daytona Man e in terza, per il Rione Morlupo, Alessandro Candelori su Franceschina. Quest'anno - per la prima volta - la classifica delle prove è determinante anche per l'ordine di discesa in campo nella Gara della Sfida, il prossimo 17 giugno. Dunque, in base ai piazzamenti e alle scelte, l'ordine di partenza è: 1° Rione Cassero, poi Giotti, Morlupo, Badia, Contrastanga, Pugilli, Ammanniti, La Mora, Spada e Croce Bianca.

Da registrare, sugli spalti gremiti nonostante la pioggia, un brutto episodio. Una rissa tra contradaioli ripresa da decine di telefonini. Bilancio: un rionale è finito al pronto soccorso col naso rotto. Sarebbe coinvolto anche un cavaliere di Giostra che ora potrebbe rischiare provvedimenti disciplinari.

Nel servizio di Luciana Barbetti, montaggio di Valeria Giulianelli, l'intervista a Lucio Cacace, presidente Commissione Tecnica Ente Giostra della Quintana