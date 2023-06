Il primo consiglio dell'era Bandecchi

Lo stadio si farà nei 67 ettari acquisiti da UniCusano nella piana di Narni, e la clinica la farò a Perugia, sbotta Bandecchi. La seduta è aggiornata a pomeriggio. Sala consiliare stipata per il primo consiglio comunale presieduto dal consigliere anziano Marco Cecconi di FdI. Tanti i volti nuovi, in particolare i 20 consiglieri eletti nelle liste a sostegno di Stefano Bandecchi che convergono nel gruppo consiliare di Alternativa Popolare.

Si parte dalla convalida dei 32 consiglieri con la verifica delle cause di incompatibilità in base ai casellari giudiziari, da cui non risulta alcun carico pendente né del sindaco né dei consiglieri.

L’attesa è tutta sulla spinosa questione dell’incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco di chi è titolare o amministratore di società private oggetto di appalti servizi e diritti nell’interesse del Comune, come emerge dalla relazione del segretario generale Noemi Spagna Musso.

Relazione contestata dal vice sindaco con delega ai rapporti con il consiglio comunale che invita a prendere atto delle dimissioni di Bandecchi da presidente dell’Università Cusano che controlla la Ternana.

Nel servizio di Antonio Barillari le voci del vicesindaco Riccardo Corridore e di Orlando Masselli, consigliere FdI