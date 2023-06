L'Arma dei Carabinieri festeggia 209 anni

Oggi si tengono celebrazioni in tutta Italia per i 209 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. A Terni commemorazione in piazza Tacito, con la consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti durante il servizio.

Il servizio di Antonio Barillari con l'intervista a Davide Milano, comandante provinciale Carabinieri Terni