Maxi-furto di lettini e ombrelloni

100 lettini di legno e 25 ombrelloni rubati all’una e mezzo di questa notte a Campitello nella zona esterna con piscina di una struttura sportiva. I ladri hanno portato via il materiale dopo averlo caricato su un grosso furgone. Le telecamere di sorveglianza erano attive. Nella fretta i malviventi hanno preso solo la parte superiore degli ombrelloni, senza il mezzo palo piantato a terra. Il danno ammonta a 15 mila euro. Siamo in piena stagione calda, anche stamattina la piscina e il prato sono affollati di clienti, anche i ragazzini di un campo estivo. La direzione sta ricomprando sdraio e ombrelloni che non è facile trovare in quantità sufficiente perché non ci troviamo in una località di mare. I ladri sono andato a colpo sicuro, dimostrando di conoscere bene il territorio. Probabilmente avevano effettuato un sopralluogo fingendosi normali clienti. Ci si interroga su quale direzione abbia preso il capiente furgone con la refurtiva. Verso l’Adriatico? O più probabilmente verso il litorale tirrenico. Le telecamere al casello autostradale di Orte potrebbero essere decisive.

Servizio di Antonio Barillari