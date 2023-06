Il Forum di ESG89 a Norcia

E' in piazza san Benedetto a Norcia, ai piedi della basilica divenuta simbolo del terremoto del 2016, davanti a quella facciata resiliente, ancora in gabbia ma in piedi... E' qui che si è tenuta la quarta edizione del Glocal Economic Forum organizato da Esg89 alla presenza del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli che ha parlato della possibile rimozione a breve della rete di tubi che protegge la facciata. Ricostruzione ma non solo: sostenibilità, resilienza, cultura. Sono queste le coordinate che hanno guidato il Forum. Cinquanta i relatori che si sono avvicendati sul palco nelle due giornate, più di duecento gli ospiti, fra dibattiti e riflessioni.

Servizio di Federica Becchetti