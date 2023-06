La Cgil a sostegno dei neet

Rassegnati a non vedersi riconosciute garanzie, stabilità contrattuali e retribuzioni dignitose. Sebbene secondo gli ultimi dati disponibili l'Umbria sia la regione che ha riassorbito più neet, i giovani che non studiano e non lavorano, resta una quota importante di inattivi. Anche a loro si rivolgono gli sportelli di orientamento Cgil. Il bonus Neet da poco introdotto nel Decreto lavoro prevede consistenti sgravi fiscali per chi assume under 30 che rientrino in questa categoria. La misura riguarda però solo contratti a tempo indeterminato. Secondo i sindacati il problema principale è un'offerta di lavoro di scarsa qualità. E' ancora presto per capire quante imprese usufruiranno del bonus.

Servizio di Giulia Bianconi, con le interviste a Luigi Chiapparino e Marta Melelli, sportello orientamento lavoro della Cgil e Vanda Scarpelli, Nidil Cgil Perugia.