Umbri in vacanza

Puglia, Sicilia, Sardegna, Riviera Romagnola per le famiglie con bambini, mentre tra le mete estere si confermano Grecia e Spagna, e si registra una ripresa dei viaggi in Egitto. Nonostante gli aumenti dei prezzi molti umbri non rinunciano alle ferie estive. In tanti sfrutteranno i collegamenti offerti dall'aeroporto di Perugia che si conferma volano per il ritorno dei turisti, anche stranieri, in regione.

Servizio di Giulia Bianconi, con l'intervista a Federico Tagliolini, presidente regionale Fiavet.