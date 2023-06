Il ritorno della statua mariana

Giunta a Perugia da Roma nel 1923, pochi mesi dopo l'arrivo in città dei primi tre salesiani, venne portata in processione il 4 giugno per i vicoli di Borgo Sant'Angelo. A conclusione del centenario del Don Bosco, l'antica statua mariana ha ripercorso corso Garibaldi, si è fermata davanti ai monasteri femminili di clausura della zona, ed è stata portata nella chiesa di Sant'Agostino per la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Ivan Maffeis. Le cronache di cento anni fa raccontano di 15mila perugini presenti alla festa di Maria Ausiliatrice.

Nel servizio di Giulia Bianconi, montato da Simone Pelliccia, le parole di Don Claudio Tuveri, direttore Istituto Salesiano Don Bosco