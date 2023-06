Ast, nessuna nuova fermata a giugno

La buona notizia è che per giugno non sono previste altre fermate. All'Ast la produzione, ripresa oggi, proseguirà per tutto il mese, dopo lo stop arrivato prima nei primi 11 giorni di maggio, poi dal 25 maggio fino ieri. Contrazione di mercato e conseguente calo della commesse di lavoro la motivazione riportata nella lettera con cui i vertici aziendali annunciavano la proroga del periodo di cassa integrazione dal primo all'8 giugno per circa 2 mila lavoratori. Questa mattina alle 6 la ripartenza degli impianti. Intanto i sindacati di categoria spingono per la firma, al più presto, dell'accordo sull'accordo di programma.

Nel servizio di Alessandro Buscemi le interviste a Massimiliano Catini Rsu Fiom Cgil e Simone Liti segretario regionale della Fim Cisl. Montaggio di Federico Fortunelli.