Attenti alle vipere

I casi non sono frequenti, ma la possibilità esiste. L'ultimo episodio è quello di Anghiari, in toscana. Un 58enne, residente a San Giustino è stato morso da una vipera durante una camminata e subito trasferito in prognosi riservata all'ospedale Carreggi di Firenze. Ma quali sono i primi sintomi per capire se il serpente che ci ha morso è velenoso? In ogni caso, in caso di morso è fondamentale allertare subito i soccorsi e non affidarsi a luoghi comuni o credenze popolari.

Alessandro Buscemi ha intervistato Federico Paoletti, medico del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia. Montaggio di Francesco Fiocchi