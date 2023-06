Quarant'anni di mobilità alternativa

Quarant'anni fa a Perugia prendeva vita la scommessa di portare forme di mobilità alternativa all'interno di un edificio storico come la Rocca Paolina.

Fortezza che diventava allo stesso tempo primo biglietto da visita della città e passaggio per un flusso costante di persone destinate al cuore dell'acropoli. La scelta andò in questa direzione. E a distanza di quarant'anni si può parlare di scommessa riuscita, come mette in risalto l'Associazione rione di Porta Eburnea, che alla ricorrenza ha dedicato un momento di riflessione, con sguardo però proiettato sul futuro.

Servizio di Carlo Angeletti, con le interviste a Paolo Lattaioli, progettista architettonico Comune di Perugia, e Giancarlo Barboni, presidente dell'Associazione Rione Porta Eburnea.