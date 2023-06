Giunta Bandecchi al via

Stefano Bandecchi, come annunciato, non si presenta alla conferenza stampa convocata per delineare il piano d'azione della nuova Giunta comunale di Terni. Al suo posto c'è il vice sindaco Riccardo Corridore, che come prima cosa anticipa di non voler parlare di Ternana. Poi, però, sull'argomento è inevitabile cadere, visto che il nodo della possibile incompatibilità tra le cariche di sindaco e patron del club rossoverde non è ancora stato sciolto definitivamente. E allora, lo stesso Corridore chiarisce il Bandecchi-pensiero: "La sua priorità è fare il primo cittadino. Quindi, se dovesse essere necessario, venderà la società". La relativa istruttoria è comunque in corso, spiega Corridore. Che poi attacca: "L'altro giorno ci è stato dato un modulo per le incompatibilità diverso da quello prescritto dal Ministero". E' da qui che sarebbe scaturito il putiferio. Nel frattempo, sono state ufficializzate le deleghe degli assessori, dopo che i nomi erano già stati comunicati mercoledì. Il sindaco tiene per sé la sanità (e qui fari puntati su un altro possibile conflitto di interessi, alla luce del progetto della clinica legato al nuovo stadio). E ancora: società partecipate, sviluppo economico e sicurezza. Al vice affidati gli affari generali, i rapporti col Consiglio comunale, la cultura e il turismo. Tra le altre attribuzioni, spiccano quella al bilancio per Michela Bordoni e quella al Pnrr per Giovanni Maggi. Poi Altamura alla scuola, Aniello all'ambiente, Iapadre ai trasporti, Nichinonni al personale, Renzi al commercio e Schenardi allo sport. Il primo Consiglio comunale verrà convocato la prossima settimana, ha detto Corridore. Anche se ancora non c'è una data precisa.

Servizio di Alessandro Catanzaro.