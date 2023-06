A Perugia un orto didattico per la Giornata mondiale dell'ambiente

Riconquistare i luoghi abbandonati, accompagnandoli dal degrado alla cura. In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, l'Istituto omnicomprensivo "Bernardino di Betto" ha mostrato, nel corso di un incontro pubblico aperto alle istituzioni, i progressi compiuti circa il progetto di "Orto didattico dei colori", finanziato da fondi europei. Uno spazio a cui tutti all'interno della scuola (studenti, docenti e personale Ata) si dedicano con impegno da cinque anni a questa parte. L'acqua è il tema cardine della giornata, come testimoniano queste forme di denuncia artistica su argomenti quali lo spreco dell'oro blu e l'inquinamento da plastiche. Problematiche generali ma insieme molto concrete, che toccano da vicino anche i progetti di miglioramento dell'orto didattico e, in generale, del micromondo intorno alla scuola.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Lorenzo Papi, l'intervista a Monica Scafati, vice preside Bernardino Di Betto