Il nodo dell'incompatibilità

Si è appena insediato ed è già sotto ai riflettori, oltre che al centro delle polemiche. Dopo l'attacco al presidente Figc Gravina (e le relative scuse), dopo il siparietto con un Latini un po' imbarazzato durante il passaggio di consegne, il nuovo sindaco di Terni Stefano Bandecchi si è lamentato del fatto che - in estrema sintesi - gli si vorrebbe togliere la Ternana. Ricostruendo i passaggi, si capisce che qualcuno della segreteria comunale avrebbe messo in guardia lo stesso Bandecchi al momento della firma dei moduli previsti per la verifica di cause ostative all'assunzione dell'incarico. L'appunto riguarderebbe una fattispecie di incompatibilità prevista dal Testo unico degli enti locali: quella disciplinata dal comma 2 dell'articolo 63, sotto al quale ricadrebbe la concessione per l'utilizzo dello stadio 'Liberati' da parte del club rossoverde. A favore di Bandecchi arriva però l'opinione di un autorevole amministrativista, Antonio Bartolini, docente dell'Università di Perugia. L'incompatibilità, in casi simili, sarebbe già stata smentita da un parere ministeriale datato 2011. Discorso diverso per tutti quei progetti, dal centro sportivo allo stadio-clinica, che ruotano attorno all'azione imprenditoriale di UniCusano. Almeno per il momento, insomma, Bandecchi potrebbe mantenere entrambi i ruoli senza violare la legge. Prendendosi tutto il tempo di valutare le offerte per la Ternana che sarebbero comunque arrivate nei mesi scorsi.

di Alessandro Catanzaro, montaggio di Francesco Fiocchi