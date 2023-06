Al via gli Internazionali di tennis

Al via, una volta completati i turni di qualificazione, il tabellone principale degli Internazionali di tennis "Città di Perugia". Il torneo, di categoria Atp Challenger 125, è in continua crescita come nomi e come prestigio. Nel singolare spicca la presenza dell'austriaco Dominic Thiem: il primo vincitore di uno Slam a partecipare alla competizione perugina, nonché uno dei quattro top 100 presenti. Gli altri sono l'argentino Cachin, lo spagnolo Ramos-Vinolas e il francese Muller. Occhio pure a Jaume Munar, attualmente numero 108 ma capace di imporsi già l'anno scorso sulla terra rossa del Tennis Club. Ci sarà da divertirsi, insomma. Fin qui, a trionfare sono stati solo stranieri. Proverà a sfatare il tabù una nutrita pattuglia di tennisti azzurri, a partire dall'idolo di casa Francesco Passaro, che proprio a Perugia cerca il primo acuto di questo 2023. Parallelamente al singolare, come sempre, andrà avanti anche il torneo di doppio. L'unica incognita di questa settimana è rappresentata dal tempo, che si spera possa essere clemente.

Servizio di Alessandro Catanzaro