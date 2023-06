"Umanesimo digitale" per un uso consapevole della rete

Il progetto, andato avanti per tutto l'anno scolastico, ha lo scopo di sensibilizzare studenti e studentesse sull'uso consapevole della rete e degli strumenti digitali, visti anche come modalità utile (se utilizzati in modo congruo) per lo sviluppo del dibattito pubblico. L'obiettivo finale dell'iniziativa è consistito nella realizzazione, da parte dei ragazzi, di un video sulle tematiche di umanesimo, democrazia e inclusione digitali, proiettato nel corso dell'evento conclusivo a Palazzo Cesaroni.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Simone Pelliccia, le interviste a Elena Veschi, Presidente Corecom Umbria e Marco Squarta, Presidente Consiglio Regionale