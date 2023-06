Cambiano i ritmi delle coltivazioni

La siccità prima e poi le abbondanti e anomale piogge delle scorse settimane hanno danneggiato le coltivazioni della nostra regione, soprattutto nel settore ortofrutticolo.

La diminuzione della produzione ha come conseguenza immediata l'aumento dei prezzi sul mercato. I fattori di cambiamento ambientale sono diversi e non tutti dipendenti dal clima. E poi vi è un altro aspetto che ha conseguenze deleterie: la macchina mediatica che alimenta il consumismo punta alla perfezione estetica e si finisce con il mangiare con gli occhi. Intanto Coldiretti sta monitorando la situazione per verificare i danni e mettere in campo iniziative di prevenzione.

di Carlo Cianetti, montaggio di Simone Pelliccia