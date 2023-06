Il nuovo codice degli appalti

L'obiettivo principale è quello di accelerare l'iter per l'assegnazione degli appalti pubblici, togliere i fatidici lacci e lacciuoli che limitano l'economia del Paese. Il nuovo codice è frutto di scelte molto nette, che comportano però dei rischi. Il fronte sicurezza effettivamente desta preoccupazione anche fra i sindacati, che rilevano anche altre criticità In caso di forniture e servizi fino a 140 mila euro, la pubblica amministrazione potrà scegliere direttamente l'azienda che ritiene migliore, quindi senza alcun tipo di gara. Per quanto riguarda i lavori invece, il limite per l'assegnazione diretta sale a 150 mila euro. Quindi secondo alcune previsioni il 64% dei contratti pubblici potrà essere sottoscritto direttamente con un fornitore, senza chiedere più preventivi. Poi vi è la questione ambientale.

Servizio di Carlo Cianetti, con le interviste a Antonio Bartolini, docente diritto amministrativo Unipg, Alessandro Genovesi, segretario generale Fillea Cgil, Rossella Muroni, presidente associazione Ri-Generazione.