Aerospazio, 17 aziende umbre al salone di Bourget

Vola alto, l'aerospazio umbro: l'appuntamento di Bourget è il più importante in Europa. Sono 17 le aziende umbre che parteciperanno al salone internazionale dell'aeronautica di Parigi. Lo stand è realizzato con la collaborazione di Sviluppumbria. Oltre mezzo miliardo di fatturato, il settore aerospaziale umbro è impegnato ai massimi livelli tecnologici in una dimensione internazionale. Una tradizione solida quella dell'industria aeronautica, due le aziende principali, fondate circa 100 anni fa nelle zone di Passignano e Foligno, pian piano altre ne sono nate per gemmazione e ora sono 40 le imprese con oltre 3.500 dipendenti diretti.

Nel servizio di Carlo Cianetti le interviste a Michele Fioroni, assessore regionale allo Sviluppo economico, e Daniele Tonti, presidente Umbria Aerospace Cluster. Montaggio di Francesco Saito.