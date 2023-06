Appuntamento in giardino

Sono sei i giardini storici che in Umbria aprono al pubblico in questi giorni, alcuni di essi privati come quello del Castello di Monterone, alle porte di Perugia. Una residenza storica costruita su una pre-esistenza medievale. Il giardino del Castello di Monterone è stato realizzato in due anni di lavoro dopo una lunga ricerca. Certi giardini, pensati, curati e preservati, sono ritenuti veri e propri monumenti e sono sotto l'egida del ministero della cultura.

Servizio di Carlo Cianetti, con le interviste a Francesco Capaccioni, proprietario del castello di Monterone, Luana Trinari, agronoma e Carla Schiaffelli, referente APGI Umbria.