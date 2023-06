Per una buona gestione dei rifiuti

"La gestione dei rifiuti, banco di prova per il buon governo" è il tema dell'incontro ad Assisi organizzato dall'associazione politico-culturale l'Officina.

Dall'enciclica di Papa Francesco "Laudato sii", nella quale si fa riferimento allo scarto inteso dell'esser umano marginalizzato, al rifiuto come oggetto che inquina ma che se ben usato produce energia e valore. Il confronto fra esperti e politici approda alla situazione regionale in tema di rifiuti. Il piano regionale si adegua alla direttiva europea del 2018, esso prevede che nel 2030 solo il 10% dei rifiuti possa essere gettato in discarica, quindi è necessario prima ridurre la produzione di rifiuti alla fonte, per esempio diminuendo anche gli involucri delle merci. L'Umbria, come ha spiegato il presidente dell'Officina e vicepresidente della giunta regionale Roberto Morroni, punterà al 75% di raccolta differenziata e poi il resto verrà smaltito in termovalorizzatore.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Paolo Canestri, le voci di Beatrice Castellani, docente Fisica tecnica ambientale Unipg, Andrea Rafanelli, esperto ciclo dei rifiuti, e Roberto Morroni, presidente “Officina”