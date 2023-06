L'osservatorio dell'informazione locale

E' il primo in Italia, e raccoglierà dati, elaborerà analisi e proposte per migliorare il sistema dell'informazione in Umbria. Libertà, indipendenza e autonomia, parole chiave quando si parla di informazione, sono a rischio se come accade in Umbria un articolo di giornale viene pagato mediamente da 5 a 7 euro. La camera di Commercio fornirà dati per analizzare lo stato dell'arte e proporre interventi concreti. I dati dell'osservatorio consentiranno di valutare anche la qualità dell'informazione.

Nel servizio di Carlo Cianetti, le interviste al presidente dell'Ordine dei giornalisti Mino Lorusso, del presidente della Camera di commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni, e del Magnifico Rettore Maurizio Oliviero.