Colonia di aironi a pochi metri dalla superstrada

Solitamente il loro habitat sono le paludi dove possono trovare pesci, anfibi, rettili o piccoli mammiferi di cui nutrirsi. Invece una colonia di una cinquantina di aironi cenerini da alcuni giorni ha deciso di stazionare in un campo a pochi metri dalla superstrada che collega Foligno a Spoleto, all'altezza di Campello sul Clitunno.

Sembrano incuranti di rumori di auto e camion ma appena sentono la vicinanza dell'uomo spiccano il volo; una volta scongiurato il pericolo se ne ritornano nella stessa area e restano lì immobili. Hanno un volo maestoso, con battiti d'ala lenti e profondi, a zampe distese dietro il corpo, testa e collo incassati tra le spalle. Mediamente hanno una lunghezza di 90, hanno un'apertura alare di un metro e mezzo, pesano appena due chili e hanno un becco di 12 cm.

L'airone cenerino è il più comune tra gli aironi europei e il suo numero pare in costante aumento. È la specie più sedentaria di tutte. Si sposta prevalentemente di notte, in gruppi che possono raggiungere qualche centinaio di individui. Perché gli esemplari abbiamo scelto Campello? Forse per le vicine fonti del Clitunno anche se la vicina superstrada è tutto fuorché un'oasi di pace e tranquillità.

Servizio di Luca Ginetto, montaggio di Luca Ciurnelli.