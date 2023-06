Il progetto Mums at work è stato pensato dal Cidis - Centro Informazione Documentazione Iniziativa per lo Sviluppo - per madri extracomunitarie dai 25 ai 40 anni. Un progetto partito a febbraio 2021 e concluso a inizio 2023 per accogliere le donne fin dal loro arrivo.

Nel servizio di Antonella Marietti, montaggio di Fabio Donati, le interviste a Anamaria Voicu ed Annagrazie Faraca del Cidis