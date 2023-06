Per la fiorita di Castelluccio torna il servizio navetta

Nonostante un'estate zoppicante, Castelluccio di Norcia è pronta a mostrarsi con l'abito migliore, quello con i colori del giallo, del blu e del viola della fioritura, uno dei più affascinanti biglietti da visita della nostra regione. Di turisti ne arriveranno tanti e allora si pensa ad accoglierli al meglio: per loro e per l'ambiente, perché un ecosistema così delicato deve essere preservato. E allora si replica l'ottima esperienza dell'anno scorso, con divieto di transito, parcheggi e navette su prenotazione. L'ultima domenica di giugno e le prime tre di luglio infatti sarà interdetto il passaggio al Pian Grande per auto e camper. Via libera solo per le due ruote e -ovviamente- per residenti, esercenti e disabili, previa autorizzazione comunale. I visitatori potranno parcheggiare i loro veicoli nei parcheggi di prossimità appositamente creati e da lì raggiungere la piana a piedi, in bici o più agevolmente attraverso un servizio di navette. Parcheggio e navette da prenotare attraverso il portale www.parchiaperti.it.

Questi servizi saranno disponibili anche il sabato, quando comunque il transito sarà possibile per tutti i mezzi. Il primo banco di prova sabato 24, giorno in cui si testerà l'afflusso ed eventualmente si deciderà se applicare o meno altri divieti extra domenicali. Lo stop al traffico vale sia per l'ingresso dall'Umbria che dalle Marche attraverso Arquata del Tronto e Castel Sant'Angelo sul Nera.

Servizio di Antonella Marietti, montaggio di Francesco Battistelli