Come riciclare le bioplastiche

L'organico rappresenta quasi il 40% del totale dei rifiuti prodotti a Perugia e spesso non viene smaltito in maniera adeguata. Circa il 7% dell'umido raccolto è infatti costituito da materiale non compatibile: in un terzo dei casi, si tratta di sacchetti in plastica, utilizzati impropriamente. Per evitare che questo accada e per insegnare a usare i sacchetti giusti, quelli compostabili, è nata una campagna di comunicazione promossa dal Comune e da Gesenu in collaborazione con il consorzio Biorepack, che si occupa del riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile. Negli stand sparsi in città ci sarà un piccolo robot che aiuterà i cittadini comprendere il corretto percorso di riciclo e di smaltimento della bioplastica. Se è importate usare i sacchetti in bioplastica per raccogliere il rifiuto organico è importante anche che la plastica compostabile venga gettata nel contenitore dell'umido.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Gabriele Liberati, l'intervista a Massimo Pera, direttore operativo Gesenu Spa