Centri estivi al via

La scuola è appena finita e la stagione dei centri estivi è già iniziata. Una festa coloratissima e rumorosa ha salutato l'inizio dei Grest - i cosiddetti gruppi estivi - in tanti oratori della regione. In quello di San Sisto, a Perugia, un centinaio di giovani animatori volontari accoglieranno circa 300 bambini fino alla fine di luglio. Per ora le attività sono aperte ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. La ricerca del proprio nome sull'elenco, il rito della consegna delle magliette e si parte. Un'occasione, prima di tutto, per socializzare. Dopo nove mesi di scuola, c'è voglia di gioco. Lontani dagli schermi di pc e tablet, le attività all'aria aperta sono le più attese. Le iscrizioni sono ormai tornate ai livelli pre-pandemia.

Servizio di Elisa Marioni