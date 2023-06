Diodato incanta al Lago Trasimeno

Torna la magia dei concerti al tramonto nella cornice unica dell'Isola Maggiore. L'edizione 2023 di “Moon in June” si conferma kermesse capace di alternare, sempre con successo, artisti di nicchia e dal grande seguito.

Main event di questa prima parte della manifestazione, l'esibizione di Diodato. Il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2020, ha incantato il pubblico sullo sfondo di un Lago Trasimeno reso magico dai riflessi del tramonto. Un'esibizione che si appoggia in buona parte sui brani degli ultimi due album in studio (che vita meravigliosa e così speciale) con incursioni anche nei lavori precedenti.

Dopo la felice parentesi Diodato, Moon in June, prosegue con altri appuntamenti. Gran finale, il 29 giugno, a Castiglione del Lago, con Tony Hadley, storico frontman degli Spandau Ballet.

Nel servizio di Lorenzo Materazzini l'intervista a Diodato e a Patrizia Marcagnani, presidente Fondazione “Moon in june”. Montaggio di Sergio Gisti