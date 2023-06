Cala il prezzo del grano

Dopo l'aumento, in conseguenza della guerra in Ucraina, il prezzo del grano torna a contrarsi, anche in Umbria, attestandosi su quotazioni pre-conflitto. I dati sono della Borsa Merci della Camera di Commercio regionale. A maggio del 2022, il prezzo a tonnellata del grano duro era quotato 491 euro, contro i 307 registrati al 30 maggio di quest'anno. Il prezzo del grano tenero si è rivelato più reattivo all'instabilità dei mercati, ma sempre su livelli contenuti: da 359 euro e mezzo a tonnellata dell'anno scorso a 227 euro e mezzo di oggi. Un'altalena che rischia di destabilizzare i produttori per la campagna di raccolta in arrivo (In Umbria il frumento viene coltivato in circa 80mila ettari, 50mila di grano tenero e 30 mila di grano duro). I prezzi al dettaglio non vanno infatti di pari passo con l'aumento dei costi di produzione (gasolio, concimi, semi, antiparassitari) che si stimano in un +30 per cento, circa 1.200-1.400 euro all'ettaro. In attesa di capire se i prezzi al dettaglio varieranno ancora, il dato positivo, secondo la Camera di Commercio, è rappresentanto dalle stime di produzione, che in Umbria si prevedono molto buone.

Servizio di Lorenzo Materazzini, montaggio di Lorenzo Papi