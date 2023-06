Tempo in peggioramento

I primi effetti delle infiltrazioni di aria più fresca in quota, si sono manifestati già ieri, principalmente lungo la Dorsale Appenninica, con nubi e qualche breve e isolato rovescio di pioggia. La situazione non cambierà molto nella giornata di oggi, mentre domani pomeriggio saremo raggiunti da una perturbazione atlantica che causerà un peggioramento più diffuso ed incisivo, tra domani e sabato, su tutta la regione. Poi domenica la pressione atmosferica tornerà ad aumentare con un conseguente miglioramento e con residua instabilità sull’Appennino. Questa mattina abbiamo un cielo da poco nuvoloso sull’Umbria settentrionale fino a parzialmente nuvoloso su quella meridionale. Proprio sul sud dell’Umbria, a fine mattinata, a partire dal settore appenninico, aumenterà la nuvolosità insieme al rischio per dei rovesci di pioggia da isolati a sparsi, specie nel pomeriggio. Le temperature subiranno una lieve flessione e i venti soffieranno fino a moderati di direzione variabile. Domani cielo nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, con rovesci o temporali isolati a fine mattinata, specie sulle aree più interne e montuose, poi sparsi dal pomeriggio. Le temperature diminuiranno leggermente, con venti sud-occidentali moderati.

di Massimiliano Santini