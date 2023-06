Le previsioni del finesettimana

Si prospetta un fine settimana di bel tempo, infatti l’alta pressione in risalita dal Nord Africa si estenderà fin sulla nostra penisola riportando condizioni di stabilità. Le temperature aumenteranno restando ancora in media e quindi gradevoli. Poi probabilmente, nel corso della prossima settimana, un’ondata di caldo porterà temperature diffusamente sopra ai 30 °C, che in pianura potranno anche avvicinarsi ai 35. Ma torniamo alla previsione per oggi: questa mattina il cielo è sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio avremo della nuvolosità irregolare, soprattutto sui settori più occidentali, e non sarà da escludere la possibilità per qualche occasionale e isolato breve rovescio. Le temperature saranno stazionarie, con venti settentrionali inizialmente da deboli a moderati, ma in attenuazione. Domani una giornata molto simile, con cielo sereno al mattino e con delle nubi sparse nel pomeriggio, ma con scarse probabilità di pioggia. Le temperature aumenteranno fin sui 30°C in pianura, con venti deboli prevalentemente settentrionali. Infine domenica una giornata di bel tempo con cielo a tratti velato. Le temperature aumenteranno leggermente, con venti deboli di direzione variabile.

previsioni di Massimiliano Santini di RAI Meteo