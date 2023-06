Le previsioni per oggi

La settimana inizia con condizioni di debole instabilità che però, oggi, si limiterà ad interessare principalmente le zone montuose appenniniche, specie sud-orientali. Tuttavia nei prossimi giorni altra aria fredda in quota, in arrivo dalla Russia, raggiungerà l’Europa Nord-Orientale, e poi il Mediterraneo Occidentale e l’Italia, attratta da un minimo depressionario atlantico che nel frattempo ci avrà raggiunto da ovest. Di conseguenza torneranno ad essere favorite condizioni di tempo instabile, specie al pomeriggio e sulle zone interne, con effetti un po’ su tutta la regione. Invece, sul finire della settimana, potremmo avere un tempo più stabile. Intanto per oggi bel tempo al mattino, con nubi in aumento nella seconda parte della giornata, specie sulle aree montuose sud-orientali, dove saranno anche più probabili dei fenomeni a carattere di rovescio o di temporale. Migliora ovunque poi in serata. Le temperature saranno stazionarie, con venti deboli settentrionali. Domani iniziali condizioni di bel tempo, poi nel pomeriggio nubi in aumento con rovesci e temporali sparsi. Temperature in calo, con venti deboli di direzione variabile.

di Massimiliano Santini